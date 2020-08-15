Лукашенко заявил, что «подленькое настроение» в Белоруссии создано намеренно

Лукашенко заявил, что у него нет в России недвижимости Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Александр Лукашенко заявил, что вокруг его персоны специально создают «подленькое настроение». На это президент Белоруссии пожаловался во время совещания в Минске, сообщает БЕЛТА.

«Эти, которые бродят по улицам, они же этого в большинстве своем не понимают. Это понимают те, кто координирует и направляет», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что настроения народа координируют и направляют профессионально с помощью постановочных кадров и фейков. Так, Лукашенко припомнил появившуюся информацию о его недвижимости в России.

«Я сейчас публично хочу сказать: нашли — заберите его. У меня в Белоруссии собственности нет, кроме резиденции официальной, где я живу в деревне. Нет, вот эти начинают фейки. Оказывается, я уже из страны уехал позавчера, оказывается, я не то умер, не то заболел. И это все крутится. Для чего? Чтобы у народа создать вот это подленькое настроение», — подчеркнул политик.

Он заявил, что держать долго народ в таком настроении не получится и правительство этого не допустит.

Лукашенко также сказал, что должен пообщаться по этому поводу и со своим коллегой Владимиром Путиным. Президент Белоруссии считает, что ситуация касается не только его страны.

Напомним, в Белоруссии 9 августа начались акции протеста из-за результатов президентских выборов. Усмирить народный бунт приехали полиция и ОМОН. По сети разлетелись кадры, на которых силовики бьют упавших на землю людей. После этого протесты усилились.