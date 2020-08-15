Патриарх Кирилл призвал народ и власти Белоруссии к диалогу

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал протестующих в Белоруссии активистов и власти страны к диалогу.

Акции оппозиции, не согласной с результатами голосования на президентских выборах, начались 9 августа. Народ вышел на улицы и столкнулся с ответной реакцией силовиков: задержания, преследования во дворах и подъездах, шумовые гранаты, слезоточивый газ и пули.

- Святейший Патриарх в эти дни молится о скорейшем прекращении общественного противостояния в Республике Беларусь, установлении мира и доверия, исцелении всех пострадавших,- написал в Telegram председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Патриарх Кирилл призвал власти и общество выйти на диалог, только так, по его мнению, можно преодолеть возникшее напряжение.