Появилось видео, как траурный кортеж с погибшим в Минске активистом сопровождали мотоциклисты

Мотоциклисты сопровождали траурный кортеж, перекрывая дороги на перекрестках. Фото: Александр КОЦ

Белорусы 15 августа простились с Александром Тарайковским, который погиб во время протеста в Минске. У него в руке взорвался предмет, который он собирался бросить в силовиков. Место гибели 34-летнего мужчины стало в Минске знаковым - сюда ежедневно люди приносили цветы, здесь собирались другие участники протестов.

Белорусы 15 августа простились с Александром Тарайковским, который погиб во время протеста в Минске. Фото: Александр КОЦ

15 августа на месте гибели активиста появилась буквально гора цветов, их несли те, кто знал Александра, и кто не зал. Цветы принес также певец Макс Корж, который успел днем пообщаться с людьми, ожидающими освобождения из СИЗО своих близких.

Место гибели 34-летнего мужчины стало в Минске знаковым - сюда ежедневно люди приносили цветы, здесь собирались другие участники протестов. Фото: Александр КОЦ

- Родители хотели по-семейному тихо проститься с ним, но в итоге в похоронах участвовали сотни людей.,- рассказал спецкор "Комсомольской правды" Александр Коц.

Толпа собралась около зала траурных церемоний.

Толпа собралась около зала траурных церемоний. Фото: Александр КОЦ

Мотоциклисты сопровождали траурный кортеж, перекрывая дороги на перекрестках.