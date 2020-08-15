«Белорусы издевались над своими же»: Маргарита Симоньян поделилась мнением об избиениях в минском СИЗО

Маргарита Симоньян высказала мнение о протестах в Беллорусии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Маргарита Симоньян в эфире радио «Комсомольская правда» поделилась мнением о новостях об избиении силовиками задержанных после минских протестов.

«Там были мои журналисты и им я верю. У них нет никакой мотивации, это просто невозможно, чтобы они нас, свою редакцию, обманывали. Они рассказывают совершенно страшные вещи, что происходило в этом СИЗО. Когда людей трое суток не кормили, людей избивали до обмороков. Просто так, систематически, усердно, специально. В том числе людей, которые не имели никакого отношения к протестам. Не только журналистов, а просто людей, которые мимо проходили», - сказала Симоньян.

Она отметила, что печально известное СИЗО, в которое отвозили протестующих, находится на улице, которая названа в честь Героя Советского Союза, летчика Бориса Окрестина.

«Когда зам.министра внутренних дел говорит, что этого не было, он выглядит таким же фашистом, как те фашисты, против которых бился Окрестин», - подчеркнула Маргарита Симоньян.

Напомним, что в Белоруссии 9 августа после выборов президента республики начались протесты несогласных с победой Александра Лукашенко. Мирные акции переросли в столкновения. На улицы городов были отправлены милиция и ОМОН, которые получили приказ задерживать и отправлять в СИЗО демонстрантов.