Артисты минской филармонии дали концерт в память о погибшем Александре Тарайковском

Концерт на крыльце минской филармонии Фото: Кадр видео

Пока горожане провожали Александра Тарайковского в последний путь, артисты Минской филармонии вышли к основному входу в здание и дали концерт в память о погибшем.

Александру было 34 года. Вечером 10 августа он присоединился к акции протестов в Минске. В первые дни были особенно напряженными - люди жаловались не только на многочисленные задержания, но и на жестокость силовиков. Отбивались, чем могли, даже фейерверками. В руках у Александра Тарайковского взорвался предмет, который он собирался метнуть в силовиков. Он погиб на месте.

Семья хотела провести 15 августа траурную церемонию, в которой примут участие только близкие. Но сотни людей пришли проститься с активистом. На месте его гибели, у станции метро Пушкинская, появилась буквально гора цветов. Траурный кортеж провожали мотоциклы, которые перекрывали дорогу на перекрестках.

Артисты филармонии вышли на ступени здания с плакатами "Ничто не забыто. Никто не забыт".