К акции против насилия в Минске присоединились сотрудники государственной авиакомпании "Белавиа"

Акция протеста сотрудников аэропорта и авиакомпании в Минске Фото: Кадр видео

В Минске сотрудники еще одного государственного предприятия, авиакомпании "Белавиа" и аэропорта "Минск-2" вышли на пикет против насилия. В руках они держали белые и красные воздушные шары, а также плакаты "Армия с народом".

Раньше остановили работу на Белорусском тракторном заводе. Несколько тысяч сотрудников предприятия отправились в центр Минска после неудачной попытки пообщаться с главой правительства. Остановил работу Белорусский автомобильный завод, металлургический завод и другие.

В понедельник президент Александр Лукашенко собирается встретиться с работниками Минского завода колесных тягачей. Он пообещал ответить на вопросы трудового коллектива. По его мнению, некоторые СМИ провоцируют забастовки, остановка работы может привести в конечном счете к разорению предприятий, которые потеряют клиентов, их товар легко смогут заменить на рынке товаром из других стран, предупреждал президент.