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Протесты в Белоруссии

Маргарита Симоньян прокомментировала освобождение 32 россиян, задержанных перед выборами в Белоруссии

Журналист отметила, что на решение отправить граждан России домой повлияло мнение Александра Лукашенко
Анастасия РышковаАнастасияРышкова
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Синоньян считает, что задержанных россиян выпустили раньше времени

Синоньян считает, что задержанных россиян выпустили раньше времени

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» в эфире радио «Комсомольская правда» прокомментировала ситуацию с освобождением 32 россиян, задержанных в Белоруссии перед выборами 9 августа.

«Я думаю, что у Лукашенко были планы не отпускать их подольше. Я думаю, что это жареный петух его сейчас клюнул, и он отпустил. Мне кажется, что это быстрее, чем он планировал. Мы же слышали, что их же там и судить собирались, и украинцам передавать, и чего только нет. Но как-то вот слава богу, передумали», - сказала журналист.

Напомним, что 29 июля в санатории в пригороде Минска были задержаны 32 россиянина по обвинению в подготовке дестабилизации в Белоруссии. Правоохранительные органы страны заявили, что они являются бойцами частной военной компании «Вагнер». Большая часть этой группы воевала в Донбассе на стороне ополчения, и Киев уже затребовал их выдачу. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев уверен, что ситуация с задержанием – это «заказная афера», организованная из-за рубежа с целью испортить отношения между Москвой и Минском. «Комсомольская правда» провела собственное расследование, подтвердив, что это была провокация спецслужб.

14 августа поступила информация, что задержанных освободили, 32 из них отправились в Россию, а один остался в Белоруссии, так как у него белорусский паспорт.