Лукашенко заявил, что новое правительство Белоруссии почти сформировано

Лукашенко поручил премьер-министру подготовить все документы для начала работы нового правительства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Александр Лукашенко в субботу заявил, что новый состав правительства Белоруссии в основном сформирован. Об этом сообщило агентство БелТА.

Лукашенко во время совещания в Минске напомнил, что кабинет министров после избрания президента слагает полномочия.

«Надо иметь в виду, что мы задолго - за год, полгода - народу сказали, что мы формируем правительство и показываем, с кем президент будет работать после выборов», - напомнил Лукашенко.

Президент Белоруссии также сообщил, что он провел разговор с премьер-министром Романом Головченко, после которого было решено, что нынешнее правительство продолжит выполнять свою работу до формирования нового.

Лукашенко заявил, что для начала работы нового правительства необходимо подготовить все документы. Лукашенко поручил это администрации президента и Совету Республики (верхней палате парламента).