Власти Беларуси прокомментировали возможные санкции ЕС против республики

МИД Беларуси прокомментировал возможные санкции ЕС против республики
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В Министерстве иностранных дел Беларуси прокомментировали санкции со стороны Евросоюза, которые, возможно, введут в отношении республики.
- Санкции — это конец политики. Поэтому ключевой вопрос сейчас — есть ли у ЕС политика в отношении Беларуси. У нас — есть. Во внешней политике Беларуси Евросоюз однозначно является одним из приоритетных направлений, - заявил официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.