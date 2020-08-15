Власти Беларуси прокомментировали возможные санкции ЕС против республики

МИД Беларуси прокомментировал возможные санкции ЕС против республики Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве иностранных дел Беларуси прокомментировали санкции со стороны Евросоюза, которые, возможно, введут в отношении республики.

- Санкции — это конец политики. Поэтому ключевой вопрос сейчас — есть ли у ЕС политика в отношении Беларуси. У нас — есть. Во внешней политике Беларуси Евросоюз однозначно является одним из приоритетных направлений, - заявил официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.