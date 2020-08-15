Японцев возмутила российская монета, выпущенная в память о советских воинах-освободителях

Памятная монета воинам - освободителям Курил. Фото: ЦБ

Японцев возмутила новая российская монета, выпущенная ЦБ. На юбилейных пяти рублях выгравирована памятная стела советским воинам–освободителям Курил, которая установлена в Петропавловске-Камчатском.

Монета выпущена тиражом в два миллиона экземпляров. Читатели японской газеты Hokkaido Shimbun раскритиковали новые пять рублей, которые, по их мнению, поднимают более чем тридцатилетнюю тему территориальных споров между Россией и Японией.

«Нельзя позволить России выпускать такие «юбилейные» монеты. Японии нужно срочно выпустить свою монету с призывом вернуть северные территории! Правительство должно что-то делать, а не только бегать от проблем!» — написал пользователь с ником Tokumei.

Другой пользователь сети bou заметил, что возмущения не помогут вернуть Курилы в территориальный состав Японии, потому что россияне уже на психологическом уровне считают острова своими.

Напомним, что Москва и Токио много десятилетий пытаются заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны, основной проблемой являются Курильские острова. После окончания войны весь архипелаг вошел в состав СССР, но Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и других территорий.