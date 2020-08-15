Почему Ефремова так быстро отпустили домой после инсульта, рассказал врач

Ефремова отпустили домой из Боткинской больницы Фото: Алена МАРТЫНОВА

Почему обвиняемого в смертельном ДТП на Садовом кольце Михаила Ефремова отпустили домой после инсульта так быстро, рассказал заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили.

«Все зависит от исходного состояния, от исходной тяжести. Это оценивается докторами при поступлении, насколько тяжелое исходное положение», - сказал Бабунашвили телеканалу 360.

Сосудистый хирург рассказал, что если суженная артерия восстановилась, то пациента можно отпустить домой уже через день. Но при тяжелом течении болезни пациент может задержаться в больнице и месяц. Говоря конкретно о случае Михаила Ефремова, врач сделал акцент на том, что, если произошло перекрытие сосудов, то больной может получить некоторые серьезные последствия для здоровья, которые потребуют более длительного лечения.

Напомним, 11 августа Михаила Ефремова из здания суда вынесли на носилках и увезли на «скорой» в Боткинскую больницу. Врачи заявили, что у артиста случился микроинсульт и он находится в реанимации. Через несколько дней суд запросил результаты лечения подсудимого у больницы, но получил ответ только со второго раза. 15 августа стало известно, что артиста отпустили домой. Слушание по делу о ДТП, в совершении которого обвиняют Михаила Ефремова, пройдет 18 августа.