"Страну мы никому не отдадим": Лукашенко заявил, что правительство сможет удержать ситуацию в Беларуси

Лукашенко заявил, что Беларуси не нужны посредники для решения конфликта с протестующими Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Александр Лукашенко заявил на встрече с Генштабом в Центре стратегического управления Минобороны Беларуси, что республике не нужны посредники.

- Слушайте, у нас есть нормальное правительство, созданное по Конституции. Нам не нужны никакие зарубежные правительства, никакие посредники. Мне кажется, что, не обижая руководство этих республик, я хочу сказать: вы у себя порядок наведите, - заявил Лукашенко.

Он добавил также, что республике не нужно "никакое правительство ни за рубежом, где бы то ни было" и что сторонние власти никогда не будут управлять страной. Выступить посредниками в урегулировании ситуации в Беларуси предлагали Латвия, Литва, Польша и Эстония.

Лукашенко также прокомментировал забастовки на крупнейших предприятиях Беларуси, заявив, что правительство удержит ситуацию в республике, а у протестующих "ничего не получится".

- Потихоньку начинают или продолжают раскачивать обстановку, наше общество. Добрались до трудовых коллективов. Я уже много раз говорил об этом. Просто хочу в очередной раз сказать, что из этого ничего не получится. Страну мы никому не отдадим. Ситуацию мы удержим, - заявил на встрече с Генштабом Александр Лукашенко.

Затем действующий президент предупредил, что не стоит угрожать силовикам и их семьям.

- Не надо играть с огнем! Наши военные имеют достаточно ресурсов для того, чтобы защитить себя, свои семьи и обеспечить безопасность в государстве, - отметил Лукашенко, - Если там есть мужики, будьте мужиками. Хотите повоевать, подраться — пожалуйста, но давайте мужики с мужиками. Не надо вперед выставлять девчонок и угрожать семьям. Пока прошу: не трогайте ни в чем не повинных людей!

Лукашенко также заявил, что Беларусь, "находясь в центре Европы, всегда должна быть готова вовремя ответить на любые вызовы".