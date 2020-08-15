Лукашенко не намерен пользоваться помощью международных посредников

Александр Лукашенко выступил с заявлением к Генштабу Фото: REUTERS

Александр Лукашенко не собирается пользоваться помощью международных посредников для того, чтобы урегулировать протесты в стране. Он посоветовал всем, кто хочет так или иначе вмешаться в ситуацию в республике, заняться проблемами в своих государствах. С такими словами он обратился к представителям Генштаба на встрече в Центре стратегического управления Минобороны Беларуси.

- У нас есть нормальное правительство, созданное по Конституции. Нам не нужны никакие зарубежные правительства, никакие посредники. Мне кажется, что, не обижая руководство этих республик, я хочу сказать: вы у себя порядок наведите, - подчеркнул Александр Лукашенко, высказывая свое мнение.

Он выступил против того, чтобы кто-либо за рубежом управлял страной издалека. Напомним, что ранее сегодня ситуацию в Белоруссии обсудили глава МИД Польши и госсекретарь США Майк Помпео. Также появились сообщения, что кандидат в президенты Светлана Тихановская формирует координационный совет для трансфера власти. Ранее стало известно, что она уехала из страны.

Также 15 августа ситуацию в Белоруссии глава Республики обсудил с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств созвонились.