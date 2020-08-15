«Не надо играть с огнём»: Лукашенко ответил на угрозы в адрес семей белорусских военных

Александр Лукашенко заявил, что военные имеют достаточно ресурсов, чтобы защитить себя Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Александр Лукашенко в субботу провел совещание с членами Совета безопасности страны, на котором обсуждались протесты в республике, начавшиеся после выборов. Лукашенко затронул тему угроз семьям военнослужащих.

«В последнее время активизировались наши так называемые мирные строители на семьях военнослужащих, внутренних войск, ОМОНа и армии. Вот я их просто по-мужски хочу попросить: не делайте этого!», - сказал Лукашенко на заседании в Минске 15 августа.

Белорусский лидер подчеркнул: «не надо играть с огнём». Президент отметил, что военные имеют достаточно ресурсов, чтобы защитить себя и свои семьи, передает БЕЛТА.

«Поэтому утихомирьтесь, успокойтесь. Если там есть мужики, будьте мужиками. Хотите повоевать, подраться — пожалуйста, но давайте мужики с мужиками. Не надо вперед выставлять девчонок и угрожать семьям. Пока прошу: не трогайте ни в чём не повинных людей!» — добавил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Напомним, что не согласные с результатами голосования граждане страны вышли на улицы 9 августа. Мирные демонстрации сменились столкновениями с милицией и ОМОН. После прошедшей недели сотни гражданских остаются в СИЗО. Для родственников задержанных МВД Белоруссии открыло «горячую линию».