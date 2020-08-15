"Локомотив" сыграет с "Краснодаром" в матче 2 тура на своем поле. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером в субботу, 2 августа, в Москве на стадионе "РЖД Арена" пройдет матч 2 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге сезона 2020/2021 годов. В гости к "Локомотиву" приехал "Краснодар". Эти два клуба в прошлом сезоне долго спорили за второе место по итогам чемпионата и москвичи опередили конкурентов в этой гонке.

Команды назвали стартовые составы на матч 2 тура:

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Рыбусь, Чорлука, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Рыбчинский, Крыховяк, Смолов.

Запасные: Коченков, Савин, Игнатьев, Лысцов, Сильянов, Райкович, Ан. Миранчук, Куликов, Магкеев, Куликов, Иосифов, Эдер, Лисакович.

«Краснодар»: Сафонов, Газинский, Петров, Мартынович, Рамирес, Уткин, Олссон, Кайо, Кабелла, Вандерсон, Берг.

Запасные: Синицын, Городов, Смольников, Сорокин, Камболов, Мацукатов, Сулейманов, Кутовой.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Локомотив - Краснодар, который пройдет на "РЖД Арене" и начнется в 19:00 по московскому времени.