Ефремов будет участвовать в заседании суда 18 августа

Ефремов будет присутствовать на заседании суда 18 августа Фото: Алена МАРТЫНОВА

Адвокат обвиняемого в смертельном ДТП Михаила Ефремова заявил, что артист чувствует себя хорошо, а значит сможет принять участие в очередном заседании 18 августа.

«Вероятнее всего, да, Михаил Олегович будет участвовать в заседании 18 августа. Это зависит от его состояния здоровья. Если оно будет хотя бы как сегодня, то Ефремов будет в суде», - подчеркнул Пашаев, отметив, что пока не знает, какой диагноз врачи поставили его клиенту, сообщает ТАСС.

Напомним, 11 августа началось очередное заседание по делу о ДТП со смертельным исходом, участником которого был Михаил Ефремов. В этот день артист должен был дать показания, так как ранее судья уже заслушал свидетелей и прокурора. Но внезапно актеру стало плохо. Его вынесли на носилках из здания Пресненского суда и отправили на «скорой» в Боткинскую больницу. Врачи сообщили, что у Михаила Ефремова случился инсульт. Через несколько дней суд сделал запрос о состоянии Ефремова, но ответ получил только со второго раза.

8 июня на Садовом кольце джип Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу и врезался в фургон жителя Рязани Сергея Захарова, который работал курьером в Москве. Анализы показали, что Ефремов вел автомобиль в состоянии алкогольного опьянения.