В Минске люди протестуют около здания Белтелерадиокомпании с газетой "КП" в руках

Демонстранты собрались около здания Белтелерадиокомпании

В Минске протестующие около здания Белтелерадиокомпании выстроились с плакатами и газетой "Комсомольская правда - Беларусь" в руках.

На обложке выпуска от 15 августа опубликованы фото задержанных протестующих, чьи тела покрыты синяками от побоев. В заголовке сказано, что, по словам заместителя министра внутренних дел Беларуси, "издевательств никаких не было".

Обложка "КП-Беларусь"

На плакатах демонстрантов написаны призывы отпустить задержанных во время протестов.

Минчане ожидают приезда в Белтелерадиокомпанию главы администрации президента Беларуси Натальи Кочановой и пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт.