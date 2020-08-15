В Белоруссии за наезды на милиционеров возбудили уголовные дела

Один из подозреваемых в наездах кинул свой автомобиль в водоеме. Фото: СК республики Беларусь

В Белоруссии возбудили уголовные дела за наезд на сотрудников милиции наавтомобилях 9 и 10 августа. Следственный комитет сообщил, что это случилось во время массовых беспорядков в столице республики. Найти правонарушителей помогла обнаруженная в интернете видеозапись. На ней запечатлели, как Volkswagen Passat едет прямо на сотрудников милиции. Они не уходят с дороги и машина врезается прямо в них. В итоге правоохранители оказались в больнице.

В СК по Минску сообщили, что автомобиль уже нашли на территории одного из садоводческих товариществ. Личность владельца авто уже установлена, его ищут в рамках расследования уголовного дела о покушении на убийство сотрудника внутренних органов.

Также правоохранители нашли Мазду, на которой в те же дни сбили ОМОНовца. Личность владельца машины тоже установлена, его разыскивают. Уголовное дело также возбуждено.

Еще одного молодого человека сейчас подозревают в том, что на своем БМВ он сбил группу из пяти военнослужащих войск МВД. Он, кстати, сам обратился в полицию и заявил об угоне своего авто, но следователи утверждают, что все же узнали правду. Сейчас продолжается расследование всех трех уголовных дел.

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