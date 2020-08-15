В России 15 августа произошел сбой в работе сети ВКонтакте

В России произошли сбои в работе ВКонтакте. Сайт downdetector.ru

Жители российских городов столкнулись со сбоем в работе социальной сети ВКонтакте. Сообщения о сложностях появились на различных ресурсах. Также информация об этом есть на сайте, фиксирующем подобные нарушения.

Согласно данным Карты сбоев, со сложностями в отправке и получении сообщений столкнулись жители десятков городов. Проблемы зафиксированы в Санкт-Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде, Перми, Уфе, Екатеринбурге, Челябинске, в Тюмени, Омске, Новосибирске.

Первые отзывы об ошибках появились около 18.20. Пользователи в основном жалуются на то, что сайт работает с перебоями. У 23% не открываются или плохо отправляются сообщения. Три процента пользователей вовсе не могут попасть на сайт.

Пока официального комментария от сервиса о том, что именно произошло с серверами, не поступило. В последний раз аналогичные сложности случались 10 августа, работу сервиса удалось наладить довольно быстро.