Лукашенко ожидает помощи от России по обеспечению безопасности

Александр Лукашенко рассказал о разговоре с Путиным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Александр Лукашенко в выступлении на белорусском ТВ рассказал, о чем шла речь в разговоре с президентом России Владимиром Путиным днем 15 августа. По его словам с лидером соседней страны обсуждалась возможная помощь республике по обеспечению безопасности. И Россия готова оказать ее по первому запросу.

- Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор, - уточнил Александр Лукашенко.

Он уточнил, что разговор с Владимиром Путиным был достаточно долгим и обстоятельным. И выразил удивление тем фактом, насколько глубоко осведомлен обо всем происходящем в республике президент РФ.

- Должен сказать, меня даже несколько удивило - абсолютно посвящен в то, что происходит, - подчеркнул Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии отметил, что не собирается пользоваться помощью международных посредников и посоветовал им заняться делами в своих странах.