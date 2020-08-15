Невеста прогнала мать со свадьбы из-за ее торжественной речи

Невеста отобрала микрофон на свадьбе у своей матери, когда она произносила речь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Невеста отобрала микрофон у своей матери во время ее поздравления. Девушка с самого начала сомневалась в том, давать ли возможность своему родителю говорить на самом важном дне ее жизни или нет. Вспомнив, что на свадьбе ее сестры все прошло тихо и мирно, девушка решила дать шанс матери.

В начале мама невесты начала поздравление с приятных слов в адрес обоих молодых супругов, но вдруг потом начала вспоминать неприятные эпизоды из детства невесты и сказала, что ее собственная дочь «испорченный товар». Новоиспеченная жена не выдержала.

После неприятного эпизода гости решили, что нужно поддержать праздничное настроение и сделали вид, что ничего не было, передает Daily Star.

Обиженные друг на друга женщины так и не смогли найти общий язык. Чтобы разрешить конфликт, невеста описала ситуацию в социальной сети. Она спросила у пользователей Reddit на самом ли деле она «перегнула палку», как считает ее мать, или же матери стоило придержать язык за зубами.

Один сказал: «Вы унижали ее? Я так не думаю. Одно дело - шутить плохими, но это должны делать друзья, а не ваша мама. И это были не шутки, это были неприятные личные нападки».

Другой добавил: «Если бы ваша мама« просто была собой », ей, возможно, потребовалось бы несколько суровых уроков о том, как вести себя в обществе».

О том, разрешен ли конфликт, невеста не упомянула.