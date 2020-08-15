В Минске на офис Белтелерадиокомпании повесили оппозиционный флаг

В здание телецентра в Минске зашел ОМОН Фото: Скриншот с видео

В Минске на здание офиса Белтелерадиокомпании протестующие водрузили бело-красно-белый флаг, который использует оппозиция. Протестующие повесили флаг перед входом в офис компании. Охранник попытался его достать его из флагштока, но протестующие не дали ему это сделать.

В состав Белтелерадиокомпании входят государственные телеканалы.

Корреспондент РИА Новости сообщил, что в офис пришёл ОМОН.

Ранее сегодня, 15 августа, в здании Белтелерадиокомпании встретились глава администрации президента Беларуси Наталья Кочанова, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт и коллектив компании. Сообщается, что на встрече обсуждали в том числе политику освещения протестов.

После встречи несколько журналистов телерадиокомпании заявили о своём увольнении.

Сейчас в офисе корпорации находится ОМОН, сообщает сайт KP.ru.

Протесты в Беларуси продолжаются седьмые сутки после того, как 9 августа в республике прошли выборы президента. На них, по данным ЦИКа, Александр Лукашенко победил с 80% голосов.