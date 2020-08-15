Генпрокурор Белоруссии призвал согласовывать акции протеста с властями

Александр Конюк высказал свое мнение об акциях протеста в Белоруссии

Генеральный прокурор республики Беларусь попросил согласовывать с властями все массовые мероприятия. По его мнению то, что происходит сейчас - неприемлемо с точки зрения закона. Об этом Александр Канюк заявил в эфире канала Беларусь-1, обращаясь к зрителям.

- Республика Беларусь - правовое государство, в нем действуют законы, и отменить их никто не имеет права. Все должны понимать, что проведение массовых мероприятий с привлечением большого количества людей должно быть согласовано с местными органами власти, - подчеркнул он.

Генеральный прокурор особенно выделил тот факт, что это нужно для обеспечения безопасности самих участников акций. Напомним, что в Белоруссии уже седьмые сутки продолжаются протестные акции и массовые мероприятия, когда люди выходят на улицы. Они связаны с определенными рисками: например, ранее стало известно о трех эпизодах наезда автомобилей на милицию и ОМОН в Минске.