"Люди на телевидении, говорите правду": Соратница Тихановской Колесникова пришла на акцию к Белтелерадиокомпании

К Белтелерадиокомпании пришла соратница Тихановской — Мария Колесникова Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мария Колесникова, соратница кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, пришла на акцию около здания Белтелерадиокомпании, в состав которой вхоядт все государственные телеканалы.

- Я счастлива, что мы свободны, мы требуем уважения к себе, мы требуем отсутствия цензуры и свободного телевидения. Я выражаю солидарность всем тем людям, которым, возможно, сейчас предстоит сделать сложный выбор. Говорить правду — несложно. Люди, которые работают на телевидении, говорите правду. Это несложно. Мы с вами, мы вас поддержим, - заявила бывшая глава штаба Виктора Бабарико.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в здании Белтелерадиокомпании прошла встреча главы администрации президента Беларуси Натальи Кочановой, пресс-секретарь Лукашенко Натальи Эйсмонт и коллектива компании.

На здание офиса Белтелерадиокомпании протестующие водрузили бело-красно-белый флаг, который использует оппозиция. Протестующие повесили флаг перед входом в офис компании. Охранник попытался его достать его из флагштока, но протестующие не дали ему это сделать.