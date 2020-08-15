Лукашенко поручил силовикам оценить идею выстроить живую цепь от Вильнюса до границы с Беларусью

Лукашенко заявил, что появились планы выстроить "цепь неравнодушных" от Вильнюса до Киева Фото: REUTERS

Александр Лукашенко отреагировал на идею выстроить "живую цепь" от Вильнюса до до границы с Белоруссией.

Действующий президент Беларуси поручил Минобороны, МВД, КГБ и генеральному прокурору оценить, а также категорически не допустить подобных действий.

Он также добавил, что договорился с Путиным взаимодействовать, чтобы Белоруссия не стала частью антироссийского "санитарного кордона".

- Но все бы ничего, но мы не хотим быть отхожим местом и кого-то санитарить, быть санитарным кордоном. И мы понимаем, к чему это может привести. Поэтому с Президентом России договорились о том, что мы будем здесь действовать во взаимодействии, - заявил Лукашенко.

Организаторы мероприятия заявляли ранее, что в "живой цепи" примут участие президент Литвы Гитанас Науседа и экс-президент республики Даля Грибаускайте. 35 километровая цепь должна начаться на Кафедральной площади Вильнюса, пройти через посольство Беларуси и продолжится по автомагистрали Вильнюс - Минск, а завершится около границы Литвы и Беларуси в Медининкае.