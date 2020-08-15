В мире зафиксировали рекордное число смертей пациентов с COVID

Спасти медикам удается не всех больных коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В мире зафиксировали рекордное число смертей от COVID за сутки. По данным на вечер 15 августа скончались за день 9985 человек с коронавирусом. Это самый большой показатель с 18 апреля, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Всего в мире от коронавируса скончались 755 тысяч человек, а заразились этой инфекцией уже более 21 миллиона пациентов по всем странам. Число летальных исходов за последние сутки стало самым большим с 18 апреля. Максимальной за все время остается цифра в 12453 человека - столько пациентов умерли за сутки 17 апреля.

В России же за сутки скончались 119 человек, и это отнюдь не самые огромные цифры. В августе число смертей колеблется от 70 до 189. Пик был достигнут в первых числах августа, потом наблюдалось сильное снижение числа летальных случаев.

Напомним, что вспышку пандемии ВОЗ объявила пандемией 11 марта.