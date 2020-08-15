Лукашенко поручил отправить на границу в Гродно десантников из Витебска

У военных сейчас сложные задачи по всей стране Фото: Владимир ВОРСОБИН

Президент республики Беларусь Александр Лукашенко поручил перекинуть в Гродно военно-десантную бригаду из Витебска. Город находится на границе с Польшей, где сейчас проходят учения войск НАТО. До этого глава республики уже отмечал, что его волнует ситуация на территории Польши и Литвы, где "наращивается военный компонент".

Кроме того, ранее 15 августа президент Литвы Гитанас Науседа озвучил планы по участию в акции - он намерен вместе с другими гражданами встать в цепь до границы с Белоруссией из Вильнюса. Подобного Лукашенко также просил не допустить.

- Поручаю Министерству обороны, МВД и КГБ, а также генеральному прокурору осуществить оценку, категорически не допустить подобных действий, - подчеркнул Александр Лукашенко.

Укрепление военных позиций в городах на границе призвано снизить накал ситуации. Президент отметил, что еще в прошлом году был выработан алгоритм реагирования на появление военной угрозы на западных границах.

Сейчас одна бригада уже работает в Бресте, им президент поручил находиться в тесном взаимодействии с пограничниками и продолжать работу в прежнем ключе.

Подробнее о том, что происходит в Белоруссии, рассказываем в онлайн-трансляции с места событий.