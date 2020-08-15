AP опубликовало второе видео с моментом гибели протестующего Александра Тарайковского

Associated Press опубликовало видео с Александром Тарайковским Фото: Скриншот с видео

Associated Press опубликовало видео с Александром Тарайковским с другого ракурса. Ранее сайт KP.ru сообщал об опубликованном фото момента гибели человека, в котором узнали Тарайковского.

На опубликованном видео мужчина в белой футболке стоит лицом к военным в форме МВД Беларуси. После вспышки и звука выстрела на его груди появляется большое красное пятно, а затем он падает без сознания на дорогу. Затем по ней проезжают две машины, объезжая тело погибшего, а военные целятся оружием в автомобили с пассажирами.

В интервью Associated Press девушка Тарайковского, Елена Герман, рассказала, что отверстие от ранения ему, по всей видимости, зашили.

- На груди был шов - отверстие зашито, но синяк чёрный. Он маленький, но мы его сразу заметили. Руки и ноги абсолютно целые, даже синяков не было, - рассказала Елена.

15 августа тысячи минчан пришли на площади перед метро "Пушкинская", чтобы проститься с Александром Тарайковским. Сайт KP.ru сообщал, что в 12:00 пришедшие на площадь почтили память погибшего протестующего минутой молчания.