За белорусские кричалки задержали не менее 15 фанатов на игре ЦСКА - Тамбов

Фанаты ЦСКА были очень активны на игре. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

На матче ЦСКА-Тамбов 15 августа задержали не менее 15 человек, которые после гола, забитого белорусским нападающим армейцев, кричали "Жыве Беларусь". Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС рассказал адвокат Агоры Леонид Соловьев, к которому и обратились пострадавшие болельщики.

В начале второго тайма Илья Шкурин - белорусский форвард ЦСКА забил мяч в ворота соперников и команда вновь вырвалась вперед. На табло появился счет 2:1, а трибуны взорвались криком "Жыве Беларусь". И, как выяснилось уже после матча, полицейские такую активность не одобрили. Адвокат отметил, что в полиции расценили эти кричалки как политический лозунг и фанатов задержали.

Сейчас москвичам инкриминируют статью 20.31 КоАП РФ. Болельщиков обвиняют в нарушении правил поведения зрителей на официальных соревнованиях. Санкции суровые: денежный штраф и запрет на посещение стадионов на срок, который определит суд.

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