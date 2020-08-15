«Не мешайте мне жить с моим выбором»: Девушка, голосовавшая за Лукашенко, опасается травли

Массовые акции протеста в Белоруссии не стихают уже седьмой день Фото: REUTERS

Девушка, которая на президентских выборах в Белоруссии 9 августа голосовала за действующего главу государства Александра Лукашенко, записала видео, в котором объяснила, почему не поддерживает мирные митинги протестующих, охватившие страну.

Свое видеообращение она прислала спецкору «КП» Александру Коцу и разрешила его опубликовать.

– Здравствуйте. Я гражданка Республики Беларусь. На выборах – 2020 я осознанно оставила свой голос за Александра Григорьевича Лукашенко. Да, есть люди, которые за него голосовали. Не стоит навязывать мнение, что за него никто не голосовал, в моем окружении множество таких людей, и сейчас мы его тоже поддерживаем, – говорит Екатерина.

– Да, мы против насилия, но мы точно так же не поддерживаем мирные эти митинги. Объясню, почему я их не поддерживаю. Люди пришли домой, люди хотят поспать, есть маленькие дети, а вы под окнами кричите, сигналите. Да, это ваше право, вы выражаете его, но тогда не говорите, что у нас нет права – тех, кто голосовал за Александра Григорьевича. У нас есть свое мнение, свой выбор. И не мешайте, пожалуйста, мне жить с моим выбором.

Девушка добавила, что люди, голосовавшие за Лукашенко, «просто-напросто боятся быть затравленными «мирными людьми».

– Я не боюсь. Я свою точку зрения высказала. Все, спасибо. Я за Александра Григорьевича, – подытожила Екатерина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Думаете, что президент умер или сбежал – не дождетесь!»: самые яркие цитаты Лукашенко 15 августа

Глава Белоруссии в своем длительном выступлении сделал несколько интересных заявлений (подробности).