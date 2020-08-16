Коронавирус у Саши Спилберг: Что известно о состоянии блогера

Саша Спилберг заразилась коронавирусом Фото: YouTube

Коронавирус у Саши Спилберг – такая новость появилась в Интернете. О том, что Александра Балковская (это ее настоящее имя) заразилась COVID-19, известная видеоблогер, чьи ролики смотрят миллионы людей, сама сообщила на своей странице в Instagram. Диагноз подтвердился и у ее молодого человека, которого зовут Парул.

«Последние несколько дней были в дымке, мы даже предположить не могли что болеем – были уверены, что у меня обычная простуда. Симптомы у обоих разной тяжести, и мы находимся на карантине до 25 августа», - написала блогер, проиллюстрировав сообщение фотографиями со своим парнем.

На снимках они демонстрируют положительные тесты на коронавирус.