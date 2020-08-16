«Лион» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 3:1

«Лион» впервые за 10 лет вышел в полуфинал Лиги чемпионов Фото: REUTERS

В четвертьфинальном матче Лиги чемпионов французский «Лион» обыграл английский «Манчестер Сити» со счетом 3:1. Таким образом, определился соперник мюнхенской «Баварии» в полуфинале, немцы сразятся выход в финал с французами.

Встреча на стадионе Жозе Алваладе в португальском Лиссабоне 15 августа проходила при пустых трибунах: болельщиков не было из-за пандемии коронавируса.

Счет на 24-й минуте игры открыл футболист «Лиона» Максвелл Корне, также двумя голами в составе победителей отличился Мусса Дембеле на 79-й и 87-й минутах. Единственный мяч в ворота французов на 69-й минуте забил атакующий полузащитник «Манчестера» бельгиец Кевин де Брёйне, передает ТАСС.

Стоит отметить, что «Лион» пробился в полуфинал главного еврокубкового турнира впервые за десять лет.

В другом матче за выход в финал Лиги чемпионов тоже встретятся команды из Франции и Германии – «Пари Сен-Жермен» и «Лейпциг». Финальный матч турнира пройдет 23 августа.