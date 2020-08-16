Трамп не исключил, что может помиловать Сноудена, если тот вернется в США

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Бедминстере Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп пообещал «очень внимательно изучить» ситуацию с главным героем одного из самых громких «шпионских скандалов» – Эдвардом Сноуденом, а также рассмотреть возможность его помилования, если разоблачитель американских спецслужб вернется в Штаты.

Об этом Трамп заявил на пресс-конференции в городе Бедминстер (штат Нью-Джерси), куда он прибыл накануне, передает агентство Reuters.

«Я не так хорошо осведомлен о ситуации со Сноуденом, но я начну ее изучать», - сказал глава Белого дома, отвечая на вопрос о том, может ли он помиловать Сноудена, если тот вернется в США.

«Я очень внимательно изучу это», - добавил Трамп.

Напомним, как писал сайт kp.ru, бывший сотрудник ЦРУ и АНБ (американского Агентства национальной безопасности) Эдвард Сноуден хочет продлить вид на жительство в России еще на несколько лет.

Стоит отметить, что Сноуден мечтает вернуться в родную Америку, даже обращался к Обаме с просьбой о помиловании, но ему отказали. А после победы Трампа на президентских выборах беглец заявил, что уже не опасается экстрадиции в США.