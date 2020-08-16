Трамп может запретить работу Alibaba в США

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Бедминстере Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в городе Бедминстер (штат Нью-Джерси) заявил, что его администрация рассматривает возможность запретить деятельность китайских компаний на территории Соединенных Штатов, в том числе и корпорации Alibaba.

Так глава Белого дома ответил на вопрос журналистов, не собираются ли американские власти ввести новые ограничения на работу крупных компаний из Поднебесной, в частности – Alibaba.

«Да. Мы изучаем и другие вещи», - приводит его слова агентство Reuters.

При этом Трамп подчеркнул, что «самое серьезное дело – это Huawei», напомнив о введенных в отношении этой технологической компании ограничениях.

«Huawei сюда (в США, - прим. ред.) не придет», - добавил он.

К слову, как писал сайт kp.ru, глава и основатель китайской интернет-компании Alibaba Джек Ма за время пандемии передал ВОЗ миллионы медицинских масок и тестов на коронавирус.

Напомним, в 1999 году школьный учитель Ма Юнь (он же Джек Ма) из города Ханчжоу бросил работу и вместе с 17 друзьями-партнерами основал компанию Alibaba. За пару десятков лет он превратил ее в одну из крупнейших в мире площадок электронной коммерции и цифровых платежей. На сегодняшний день Джек Ма считается самым богатым человеком в Китае.