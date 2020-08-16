«Наверное, нет»: Трамп не собирается участвовать в саммите по Ирану

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Бедминстере Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявил, что вряд ли примет участие в онлайн-саммите по Ирану, который предложил провести его российский коллега Владимир Путин.

Отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции в городе Бедминстер (штат Нью-Джерси), американский лидер отметил, что скорее всего, он не будет участвовать в этой встрече до президентских выборов в США, которые состоятся 3 ноября этого года.

«Наверное, нет. Думаю, мы подождем до окончания выборов», - сказал глава Белого дома.

«Иран так хочет, чтобы я проиграл», - добавил Трамп.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 14 августа президент России Владимир Путин предложил лидерам «пятерки» стран-основательниц ООН (Россия, Китай, США, Франция и Великобритания), Германии и Ирану в ближайшее время обсудить механизм безопасности в Персидском заливе. Встреча должна пройти в режиме видеоконференции.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что Совбез ООН отклонил американский проект резолюции о продлении оружейного эмбарго для Ирана.