Депутат Рады заявил, что Порошенко готовит госпереворот на Украине

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко готовит государственный переворот на Украине. По его словам, осуществить свои планы экс-лидер страны намерен 24 августа, в День независимости.

«Порошенко финансирует националистические группы, готовя их к маршу на День независимости, который должен перерасти в противостояние с властью и закончиться государственным переворотом», - утверждал нардеп в эфире телеканала NewsOne.

По версии Ильи Кивы, экс-президент со своими сторонниками попытается «несколько административных зданий, возможно, даже офис президента» Владимира Зеленского, а после этого Порошенко якобы потребует провести досрочные выборы как главы государства, так и парламента. А участвовать в перевороте, как утверждает депутат, будут люди, которые «имеют желание и опыт свержения власти».

«Ни к народу, ни к идее эта история не имеет никакого отношения. Порошенко всего лишь хочет остаться безнаказанным, захватить власть и продолжить преступный путь по отношению к Украине. Ведь он понимает, что единственная возможность уйти от наказания и сохранить награбленные средства и активы – это устроить переворот», - подытожил Кива.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее он говорил, что украинцев ждет вымирание, если в Незалежной не появится сильный лидер, который сможет навести порядок» в стране и не станет обращать внимание на замечания зарубежных «партнеров».