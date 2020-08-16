В Британии полиция изъяла партию таблеток экстази с лицом Трампа

В Британии задержали мужчину с таблетками экстази в форме головы президента США Дональда Трампа
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Британская полиция задержала по подозрению в торговле наркотиками мужчину, у которого среди прочих запрещенных веществ обнаружили оранжевые таблетки экстази в форме головы президента США. На одной стороне пилюль – карикатурное изображение лица Дональда Трампа, а на другой – надпись «Трамп» с пятью звёздами.
В сообщении на сайте полиции графства Бедфордшир уточняется, что предполагаемый наркоторговец проживает в городе Лутон, у него нашли несколько разновидностей наркотических средств, на выбор. Британских правоохранителей «голова Трампа» очень впечатлила.
«Преступники постоянно ищут новые способы продать свои наркотики и сделать их более заманчивыми. Раньше мы видели таблетки MDMA (экстази) в виде ряда культурно-популярных вещей, а последний пример этого – «Дональды Трампы», - так прокомментировал находку представитель полиции графства Райан Барнс.
Он добавил, что такие оранжевые таблетки очень опасны, и могут серьезно навредить человеку, который решится их принять, передает РИА Новости.
Напомним, как писал сайт kp.ru, три года назад подобную партию «голов Трампа» обнаружили и изъяли в Германии. Таблетки распространялись под слоганом «Трамп сделает вечеринки снова великими».