В Британии полиция изъяла партию таблеток экстази с лицом Трампа

В Британии задержали мужчину с таблетками экстази в форме головы президента США Дональда Трампа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британская полиция задержала по подозрению в торговле наркотиками мужчину, у которого среди прочих запрещенных веществ обнаружили оранжевые таблетки экстази в форме головы президента США. На одной стороне пилюль – карикатурное изображение лица Дональда Трампа, а на другой – надпись «Трамп» с пятью звёздами.

В сообщении на сайте полиции графства Бедфордшир уточняется, что предполагаемый наркоторговец проживает в городе Лутон, у него нашли несколько разновидностей наркотических средств, на выбор. Британских правоохранителей «голова Трампа» очень впечатлила.

«Преступники постоянно ищут новые способы продать свои наркотики и сделать их более заманчивыми. Раньше мы видели таблетки MDMA (экстази) в виде ряда культурно-популярных вещей, а последний пример этого – «Дональды Трампы», - так прокомментировал находку представитель полиции графства Райан Барнс.

Он добавил, что такие оранжевые таблетки очень опасны, и могут серьезно навредить человеку, который решится их принять, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, три года назад подобную партию «голов Трампа» обнаружили и изъяли в Германии. Таблетки распространялись под слоганом «Трамп сделает вечеринки снова великими».