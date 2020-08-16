Из-за урагана в Бразилии пострадали 16 человек

За это время по региону прошли два торнадо Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Из-за урагана в южном штате Бразилии Санта-Катарина пострадали как минимум 16 человек, более 830 местных жителей получили травмы и ранения, причем двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Об этом в ночь на воскресенье, 16 августа, сообщил портал G1 со ссылкой на власти штата и спасательные службы.

Стихия в регионе бушевала с вечера пятницы до утра субботы, за это время в Санта-Катарине были зарегистрированы два торнадо. В результате разрушено 127 жилых домов, повреждено более полусотни зданий различных учреждений в двух десятках городов и поселков штата, повалены сотни деревьев.

Многие населенные пункты обесточены, так как ураганный ветер, порывы которого превышали 27,7 м/с, порвал провода ЛЭП.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце июля жертвами урагана «Ханна» в Мексике стали четыре человека, а до этого ветер обрушил часть «стены Трампа» на границе с США.