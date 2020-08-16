Всех в отставку: Трамп после победы на выборах распустит весь кабмин и наберет новых людей

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Бедминстере Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в городе Бедминстер (штат Нью-Джерси) поделился своими планами на случай переизбрания на второй срок. После победы на ноябрьских президентских выборах американский лидер намерен отправить в отставку весь нынешний кабинет министров, а потом назначить новых людей.

«В целом, как я понимаю, (как это бывает) во многих случаях, если мы победим, президент отправляет в отставку всех, а потом заново набирает тех, кого он хочет. Такое случалось раньше. Я думаю, что это имеет смысл», - сказал Трамп.

При этом он отметил, что у него «очень хороший кабинет с небольшим количеством исключений».

«Я не могу сказать, что я в восторге от всех», - добавил глава Белого дома.

Трамп не стал уточнять, кого именно он собирается заменить. Когда же его спросили, не планирует ли он уволить главу Пентагона Марка Эспера, Трамп сказал, что как раз министр обороны его полностью устраивает.

«Нет, я с ним хорошо лажу. С ним все в порядке», - приводит слова Трампа ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, ранее он говорил, что может запретить деятельность китайских компаний на территории Соединенных Штатов, в том числе и корпорации Alibaba.