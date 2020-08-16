США оказались в «унизительной изоляции»: Пушков оценил провал попытки продлить оружейное эмбарго для Ирана

Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, комментируя провал попытки Вашингтона продлить оружейное эмбарго для Ирана, отметил, что «США вновь оказались в «унизительной изоляции».

«США вновь оказались в «унизительной изоляции»: в Совбезе ООН провален их проект резолюции о бессрочном запрете на поставки оружия Ирану», - написал российский сенатор на своей странице в Twitter.

Он отметил, что это стало «еще одним ударом по авторитету Вашингтона».

«От Венесуэлы до Германии, где США пытаются блокировать «Северный поток — 2», растет сопротивление их действиям», - добавил Алексей Пушков.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в пятницу госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что Совет Безопасности ООН отклонил американский проект резолюции о продлении эмбарго на поставки оружия Ирану, а постпред России при ООН Василий Небензя пояснил, почему российская делегация голосовала против.