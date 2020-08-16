В Ливане зафиксирован рекордный рост числа случаев коронавируса после взрыва в Бейруте

В Бейруте разрушены многие больницы, людей принимали в полевых госпиталях Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последствия взрыва в Бейруте и протестов только начинают становиться заметны - в Ливане зарегистрирован рекордный суточный прирост зараженных коронавирусом. Инкубационный период болезни около двух недель. Так что те, кто игнорировал ношение масок и социальную дистанцию, в том числе во время антиправительственных митингов, могут пополнить ряды зараженных.

- Впервые с 21 февраля в стране было за один день инфицировано 397 человек, трое умерли от вируса,- сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Хамад Хасан.

В ВОЗ предупреждали, что хаос, вызванный взрывом, в результате которого погибло более 200 человек, около 6000 раненых и 300000 человек остались без жилья, рискует ускорить распространение коронавируса.

- Чрезвычайная ситуация в Бейруте привела к смягчению многих мер предосторожности, связанных с COVID-19, что повысило вероятность еще более высоких показателей передачи вируса,- приводит заявление Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Al Jazeera.