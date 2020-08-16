Последние новости на утро 16 августа 2020: Лукашенко заявил о готовности России помочь Белоруссии «при первом же запросе»

«КП» – о последних новостях на утро 16 августа 2020 года Фото: REUTERS

Последние новости на утро 16 августа 2020 года. Белорусский лидер Александр Лукашенко, выступая на совещании в Центре стратегического управления в министерстве обороны республики, рассказал о своем «длительном и обстоятельном» разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, обсуждалась возможность помощи Белоруссии по обеспечению безопасности в случае внешних военных угроз. И Россия, как заявил Лукашенко, готова оказать такую помощь «при первом же запросе».

Этой ночью посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня опубликовал видеообращение к соотечественникам, в котором заявил о поддержке протестующих и выразил солидарность с «теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан».

А девушка по имени Екатерина, которая на президентских выборах в Белоруссии 9 августа голосовала за Александра Лукашенко, записала видео, в котором объяснила, почему не поддерживает мирные митинги протестующих.

Тем временем глава центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о современных методах производства вакцин. Он объяснил, что сегодня имеется возможность подготавливать их прототипы заранее и при необходимости это сократит сроки производства препарата до месяца. Напомним, именно центр Гамалеи стал производителем первой зарегистрированной вакцины против коронавируса.

А спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли – тот самый, что недавно призывал Россию прекратить разработки «летающих Чернобылей», – сообщил, что Штаты собираются разместить в Японии свои ракеты средней дальности.

Много разных заявлений этой ночью прозвучало и от главы Белого дома Дональда Трампа. Он высказался о саммите по Ирану, Эдварде Сноудене и возможном запрете Alibaba в США, поделился планами на случай переизбрания на второй срок. А еще сообщил, что в нью-йоркской больнице скончался его младший брат Роберт Трамп.

К слову, британская полиция задержала мужчину, у которого среди прочих наркотических веществ обнаружили оранжевые таблетки экстази в форме головы президента США. На одной стороне пилюль – карикатурное изображение его лица, а на другой – надпись «Трамп» с пятью звёздами. Ранее партию «голов Трампа» обнаружили и изъяли в Германии. Таблетки распространялись под слоганом «Трамп сделает вечеринки снова великими».

И напоследок – новость из Незалежной. Депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что бывший президент Петр Порошенко готовит госпереворот на Украине. По его словам, осуществить свои планы экс-лидер страны намерен 24 августа, в День независимости.

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