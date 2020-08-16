Эксперт рассказал, что "умные" телевизоры могут шпионить за пользователями

Устройства записывают голос и передают в центр компании-производителя Фото: EAST NEWS

Современные "умные" телевизоры могут быть шпионом под прикрытием в доме - они способны записывать аудио и видео. Именно эта особенность позволяет им распознавать жесты пользователя и голосовые команды.

Функция управления голосом, когда человек просит переключить канал или изменить настройки звука, есть во многих современных телевизорах. Эти команды Smart TV отправляет на сервера компании-производителя. Это делается для того, чтобы в будущем усовершенствовать систему управления устройством. Но есть и другая версия:

- По информации американских правозащитников, спецслужбы определенных стран используют программные закладки для слежки за людьми по всему миру через умные телевизоры,- рассказал агентству “Прайм” генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

В Роскачестве предупреждали об уязвимости системы "умный дом". Хакеры вполне могут подключиться к одному из устройств, а поскольку система объединяет все гаджеты единым центром управления, то под угрозой фактически вся техника: от компьютеров до блокировки дверей.