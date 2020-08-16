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Пользователи Zoom обращаются к пластическим хирургам на фоне пандемии COVID-19, потому что недовольны лицом в камере

На изменение лица клиенты тратят деньги, которые откладывали на путешествия
Юлия СальниковаЮлия СальниковаЮлияСальникова
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Во время пандемии люди стали чаще общаться через видеозвонки

Во время пандемии люди стали чаще общаться через видеозвонки

Фото: REUTERS

Частые видеозвонки во время карантина из-за коронавируса стали причиной повышенного спроса на услуги пластических хирургов. Оказалось, что многие люди, посмотрев на себя в мониторе, были сильно разочарованы.

Согласно отчету The New York Times, на услуги пластических хирургов и косметологов, занимающихся "инъекциями красоты", спрос во время пандемии вырос значительно, тогда как другие отрасли медицины все еще не могут восстановить прежние объемы работы.

Недовольные своим лицом тратят от 2 тысяч долларов за подтяжку век до 25 000 долларов на "тюнинг" всего лица.

- Я никогда не делала так много подтяжек лица за лето, как делала в этом году,- призналась изданию пластический хирург. - Почти каждый приходящий пациент говорит, что решился на изменения после звонков в Zoom, потому что выглядел ужасно.

Есть и еще один фактор - путешественники во время пандемии сильно ограничены в направлениях для отдыха, есть страх перед заражением во время отпуска. Те, кто остается дома, решаются потратить накопления, отложенные на тур, на трансформацию внешности.