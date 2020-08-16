Дисней выпустил первый мультфильм с бисексуальным главным героем

Героиня мультфильма "Дом совы" Луз (справа) в эпизоде "Очаровывающий страх грома" Фото: Кадр видео

Компания, подарившая миру "Золушку" и "Алладина", долго была последним оплотом традиционных семейных ценностей, где любовь может быть только между мужчиной и женщиной. Но "толерантность" взяла свое и вот у Дисней появился бисексуальный герой. Таким, точнее такой, сделали девочку-подростка из мультсериала "Дом совы", премьера которого состоялась в январе 2020 года.

Луз - 14 лет, и она уже проявляет интерес к мальчикам, и вдруг, по новой сюжетной линии у нее возникла симпатия еще и к девочке. В эпизоде «Очаровывающий страх грома» Эмити Блайт, ученица школы, приглашает Луз на выпускной, девочки вместе танцуют, как пара.

Создательница шоу Дана Террас сообщила в Twitter, что главная героиня сериала Луз Носеда - американка доминиканского происхождения - определенно бисексуальна. Оказалось, что за право Луз быть бисексуальной она еще и боролась с руководством Диснея, те - сдались. Причина у создательницы мультфильма про юных волшебников, конечно, была:

- Я би! Я хочу написать би-персонажа, черт возьми! К счастью, мое упрямство окупилось, и теперь меня очень поддерживает нынешнее руководство Disney,- написала она.

Ранее создатели мультфильма про губку Боба заявили, что он гей. Студия Пиксар тоже выпустила проект про героя-гея.