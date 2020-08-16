Третий этап исследования российской вакцины от коронавируса может начаться в течение двух недель

Испытания вакцины будут пострегистрационными Фото: REUTERS

Третий этап исследования российской вакцины от коронавируса Центра Гамалеи начнется через 7-14 дней. Об этом ТАСС сообщил директор центра Александр Гинцбург. Это будет пострегистрационный этап, препарат уже получил одобрение и был признал безопасным и эффективным. 15 августа началось его массовое производство, для этого несколько предприятий уже переоборудовали специально под выпуск вакцины "Спутник V".

- В понедельник мы представляем первую версию протокола пострегистрационных исследований. Исходя из такого большого интереса и внимания общественности и прессы к этому, я думаю, что Минздрав тянуть не будет и в течение недели утвердит нам протокол. Так что я думаю, в течение семи, максимум десяти дней это все начнется,- сказал Гинцбург.

В испытаниях третьего этапа примут участие около 2 тысяч человек.

Это будет амбулаторное исследование, то есть участников не станут отправлять в больницы для наблюдения. Им введут вакцину, а через 21 день пригласят для оценки формирования иммунитета. Вакцина двухфазная, после введения второго укола будет еще одна проверка, тоже через 21 день.