Свидетельница гибели Виктора Цоя рассказала новые подробности трагедии

Цой погиб 15 августа 1990 Фото: Тимур ХАНОВ

Свидетельница аварии, в которой погиб Виктор Цой, раскрыла детали трагедии. Как сообщает НТВ, женщина проживала в ста метрах от места ДТП. Она видела, как "москвич" пронесся с большой скоростью по дороге, затем машина вылетела на соседнюю встречную полосу и врезалась в автобус.

- Мотор от удара отлетел к ветле. Столкновение было ужасным. Там уже ничем нельзя было помочь,- рассказала женщина, которая попросила себя называть Парсла.

Она была в числе первых людей, которые помогали доставать водителя из салона. События разворачивались 30 лет назад, телефон был не в каждом доме, когда поняли, что вызвать "скорую" может только Парсла, она бросилась в квартиру. Врачи приехали, но помочь уже ничем не могли.

На следующий день она общалась со следователем, который сказал, что в крови Виктора Цоя якобы было обнаружено 1,2 промилле алкоголя.

- А потом это все из документов вымарали. Будто он был кристально трезв,-добавила женщина.

По основной версии Цой заснул за рулем, вероятно, от переутомления после концертов.

Место аварии — 35 километр трассы Слока – Талси в Латвии стало центром для "паломничества" поклонников музыканта.