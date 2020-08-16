Опубликован промо-ролик российской вакцины от коронавируса "Спутник V"

Спутник V - первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса Фото: Кадр видео

В Сети появился промо-ролик российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Авторы видео изобразили, как вакцина спасает планету. В самом начале ролика "спутник" вращается вокруг вируса, но вскоре оболочка исчезает, и Земля приобретает прежний вид.

Видео подготовили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Мир борется с коронавирусом уже больше полугода, над вакциной начали работать во многих странах еще в январе. Сейчас в мире 165 различных прототипов вакцин против коронавируса, но российская была первой зарегистрированной. Ее создали ученые из Центра Гамалеи, которые, кстати, первыми проверили препарат на себе, поскольку уверены в его эффективности. Поздже безопасность и эффективность (формирование иммунитета к Covid-19" подтвердили и испытания на добровольцев.

Появился сайт, посвященный российской вакцине, ей заинтересовались уже во многих странах. Но в Минздраве сообщили, что сначала должны обеспечить все регионы страны препаратом, прежде, чем налаживать экспорт.

"Спутник V" - двухвекторная вакцина. Потребуется два укола для устойчивого иммунитета: первый - вектор с геном, кодирующим S-белок коронавируса, он проникает в клетку; второй - повторная вакцинация для формирования большего числа антител.