На границе с Белоруссией россиян выпускают только к родственникам или на лечение

В Белоруссии с 9 августа идут протесты Фото: REUTERS

На российско-белорусской границе начались дополнительные проверки. Как сообщает РИА Новости, цели визита узнают у выезжающих из страны россиян как на личном транспорте, так и в автобусах.

- Россиян выпускают только к родственникам, на работу, учёбу или на лечение, при этом необходимо представить все документы и квитанции об оплате, - сообщают в издании.

Кто не смог подтвердить документами цели выезда, тех снимут с автобуса или развернут автомобиль. Проверка занимает около четырех часов.

Белорусов из России выпускают свободно.

Сайт kp.ru писал, что выезжающим из России в Белоруссию гражданам РФ на границе выдают специальными пропуска. Их нужно предъявить при повторном прохождении через границу. В ФСБ считают, что такая система позволит ускорить процесс пересечения контрольно-пропускного пункта.

Спецкор "Комсомольской правды" Александр Коц рассказал, что многие едут в Белоруссию, минуя пост пограничников, через проселок.