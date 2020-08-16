Россиянам разрешат пополнять баланс карты на кассе магазинов

Клиенты магазинов смогут пополнять баланс и снимать наличные на кассе Фото: Евгения ГУСЕВА

В регионах России стартует пилотный проект для клиентов трех банков - обладателям карт предложат пополнять баланс прямо на кассе магазина. Новинку в ближайшее время планируют внедрить в Промсвязьбанк, Ак Барс Банк, «Дом.РФ» и крымский РНКБ, сообщают "Известия"

В банках считают, что услуга будет востребована в отдаленных населенных пунктах, где слабо развита инфраструктура по приему платежей, мало банкоматов, платежных терминалов, салонов связи. В магазинах, по задумке авторов проекта, можно будет не только пополнить баланс, но и снять наличные. Правда, для того, чтобы получить услугу, нужно стать клиентом магазина, то есть что-то купить. Тем, кто зашел только с целью пополнить счет или снять наличные, вероятно, откажут.

Visa тоже рассматривает вариант запуска подобной услуги, но пока нет четких сроков.

- Снятие и внесение денежных средств на кассе магазина требует, чтобы банк и торговая точка заключили договор эквайринга — приема безналичных платежей, - сказал директор розничных продуктов «Дом.РФ» Евгений Шитиков.

Он также обратил внимание на себестоимость таких операций, которая не должна будет превышать затраты на текущие способы пополнения карт, которые уже предусмотрены для клиентов.